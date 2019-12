Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte schlagen Verglasung der Haustür ein + Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Cuxhaven (ots)

Unbekannte schlagen Verglasung der Haustür ein

Wanna. Im Zeitraum von Freitagnacht (29.11.2019), 23:45 Uhr, bis Samstagfrüh (30.11.2019), 7:50 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter ein Loch in die Verglasung der Haustür eines Wohnhauses in der Landstraße in Wanna. Die Täter konnten durch die entstandene Öffnung jedoch nicht in das Objekt gelangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721-5730) zu wenden.

Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Hagen im Bremischen. Im Zeitraum zwischen Samstagabend (30.11.2019), 18:30 Uhr, bis zum Sonntagvormittag (01.12.2019), 11 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter, in ein Ferienhaus im Naherholungsgebiet Rechtenfleth (Zum Weserblick) einzudringen. Der oder die Täter scheiterten jedoch an der Haustür, so dass es beim Versuch blieb. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706-9480) zu wenden.

