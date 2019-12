Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: In Friedhofskapelle eingebrochen

Cuxhaven (ots)

Köhlen. In dem Zeitraum zwischen Samstag gegen 17.00 Uhr und Sonntagnachmittag verschafften sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt zur Friedhofskapelle in der Geestensether Straße. Laut Polizeikenntnis wurde kein Diebesgut erlangt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei in Bad Bederkesa erbittet Hinweise unter der Telefonnummer: 04745/78298-0

