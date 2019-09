POL-GOE: Gerd Lewin folgt auf Bernd Wiesendorf und wird neuer Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Göttingen

Polizeidirektion Göttingen

Nachdem das Kabinett in Hannover am 27.08.2019 dem Vorschlag des Innenministers Boris Pistorius gefolgt ist, Gerd Lewin zum neuen Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Göttingen zu ernennen hat dieser am 02.09.2019 seine Arbeit in Göttingen aufgenommen. Gerd Lewin tritt die Nachfolge von Bernd Wiesendorf an, der sich mit Ablauf August nach rund 41 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedete. Die neue Aufgabe wird mich vor die ein oder andere neue Herausforderung stellen, welche ich gerne und mit Begeisterung annehme. Ich vertraue dabei auf die Erfahrungen aus meinen bisherigen Tätigkeiten und das mir bereits jetzt schon angebotene offene und vertrauensvolle Zusammenwirken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Uwe Lührig und den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so der neue Vizepräsident. Gerd Lewin ist verheirateter Familienvater und wohnt gemeinsam mit seiner Frau in Burgdorf. Der 58-Jährge ist seit 1980 bei der Polizei in Niedersachsen tätig. Nach seiner Zeit im gehobenen Dienst folgte 1995 nach erfolgreichem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster der Aufstieg in den höheren Polizeidienst. In der PD Hannover übernahm er verschiedene leitende Funktionen bis er 2016 in das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wechselte und dort zuletzt als Leiter des Referats 24 - Einsatz und Verkehr eingesetzt war. "Mit Gerd Lewin bekommt die Polizeidirektion Göttingen einen ausgewiesenen Fachmann für größere Einsatzlagen" begrüßt der Polizeipräsident Uwe Lührig seinen neuen Stellvertreter. "Nicht nur aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen als Inspektionsleiter und unterschiedlichen Verwendungen im Innenministerium, sondern auch aufgrund seiner äußerst verlässlichen Art bin ich mir sicher, dass er ein großer Gewinn für unsere Polizeidirektion ist!"

