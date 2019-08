Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier, B 462 - Beim Auffahren übersehen, Zeugen gesucht

Bischweier (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Der Fahrer eines Mercedes war gegen 17.40 Uhr auf der B 462 in Richtung Gaggenau unterwegs, als der noch unbekannte Lenker eines Audi die Auffahrt zur Bundesstraße in Kuppenheim befahren haben soll. Hierbei missachtet der Audi-Lenker die Vorfahrt des Mercedesfahrers, welcher bei einem Ausweichversuch auf den linken Fahrstreifen mit einem VW-Lenker kollidierte. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nun bitten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau um Zeugenhinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem unbekannten Fahrer des als Audi beschriebene Fahrzeuges.

