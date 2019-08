Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch gescheitert

Baden-Baden (ots)

An der Widerstandsfähigkeit zweier Türen scheiterte in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter bei einem Einbruchsversuch in der Balger Straße. Zwischen 18:30 Uhr am Dienstagabend und 6:30 Uhr am darauffolgenden Morgen, versuchte der Langfinger eine Zugangstüre zum Café und zu einem Anlieferungsraum des dortigen Klinikums aufzuhebeln. Ohne Beute gab der Unbekannte sein Ansinnen auf, hinterließ jedoch einen Schaden von rund 500 Euro.

