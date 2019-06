Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten

Fulda (ots)

Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten

PETERSBERG. Am Donnerstagmittag (27.6.), gegen 13:10 Uhr, brannte der Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße. Dabei wurden auch Teile des Daches in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung aus, wo sich ein Elektrogrill befindet. Ob die Brandursache hier zu suchen ist, werden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergeben.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 60.000 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

