Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeipräsident Günther Voß begrüßt Fulda als neue KOMPASS-Kommune

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen und der Stadt Fulda

Polizeipräsident Günther Voß begrüßt Fulda als neue KOMPASS-Kommune

FULDA. Die Stadt Fulda nimmt als weitere Partnerkommune an der Sicherheitsinitiative KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Landes Hessen teil.

Stellvertretend für das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hieß Osthessens Polizeipräsident Günther Voß das neue Mitglied am Mittwochnachmittag (26.6.) in der Fuldaer Stadtwache herzlich willkommen.

"Die Menschen in Hessen, Osthessen und auch in Fulda leben sehr sicher. Das belegen die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik", sagt Polizeipräsident Günther Voß im Rahmen der kleinen Feierstunde und lobt die vorbildliche Zusammenarbeit mit den städtischen Gremien und Verantwortungsträgern.

KOMPASS verfolgt das Ziel einer nachhaltig ausgerichteten Verzahnung sowie einer engen Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune, um die Sicherheitsarchitektur vor Ort individuell weiterzuentwickeln.

"Wir haben in Kooperation mit der Polizei bereits eine Vielzahl zielgerichteter Präventionsmaßnahmen umgesetzt", erklärt Fuldas Bürgermeister Dag Wehner und betont: "Die Stadt Fulda setzt sich für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger ein, greift Probleme auf und setzt entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gemeinsam mit der osthessischen Polizei um."

Mit einer fortlaufenden Analyse der lokalen Sicherheitsbedürfnisse und der Umsetzung von passgenauen Lösungsansätzen möchten die Kooperationspartner auch zukünftig das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Kernstadt und den Stadtteilen stärken. "Sicherheit wird in Fulda großgeschrieben. Wir wollen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen", machen Günther Voß und Dag Wehner abschließend deutlich.

Dieses besondere Engagement wird nun mit der Übergabe des KOMPASS-Begrüßungsschildes gewürdigt.

In Hessen nehmen bereits 43 Städte und Gemeinden an der Sicherheitsinitiative KOMPASS teil. Fulda ist die 44. Kommune. Weitere 24 Kommunen stehen in den Startlöchern und sollen zeitnah in das Programm aufgenommen werden. Zusätzlich haben 41 Städte und Gemeinden ihr Interesse bekundet.

Die KOMPASS-Ansprechpartner des Polizeipräsidiums Osthessen und der Stadt Fulda können Sie wie folgt erreichen:

Polizeipräsidium Osthessen Frau Idt / Frau Welke 0661/105-2040 kompass.ppoh@polizei.hessen.de

Magistrat der Stadt Fulda Frau Gärtner 0661/102-1320 ordnungsamt@fulda.de

Weitere Informationen zum KOMPASS-Programm sind unter www.kompass.hessen.de abrufbar.

Dominik Möller, Polizeipräsidium Osthessen, Tel. 0661/105-1011

Johannes Heller, Magistrat der Stadt Fulda, Tel. 0661/102-1004

