POL-OH: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Schwalmtal - Auf der Landstraße 3164, zwischen Storndorf und Windhausen, stießen am Mittwochmorgen (26.6.), gegen 07.35 Uhr, zwei Personenwagen zusammen. Dabei wurden die 26-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza und eine 44-jährige Frau in ihrem Opel Zavira, beide aus dem Vogelsbergkreis, schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei kam die Seatfahrerin aus bisher nicht bekannter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab und prallte leicht versetzt frontal gegen den entgegenkommenden Opel Zavira. Beide Frauen wurden an der Unfallstelle ärztlich behandelt, dabei wurde neben den Rettungsdiensten auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers eingesetzt. Die Landstraße blieb nach dem Unfall bis 09.50 Uhr voll gesperrt, eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

