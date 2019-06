Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher im Wohnhaus - verhinderter Fahrraddieb

Fulda und Vogelsbergkreis (ots)

Diebe im Wohnhaus

Ehrenberg (Rhön) - Bargeld und persönliche Dokumenten aus einer Geldbörse stahlen Diebe am Dienstag (25.6.), zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr, aus einem Wohnhaus am Ritterhof in Wüstensachsen. Den leeren Geldbeutel fand die Geschädigte nach ihrer Rückkehr im Keller des Hauses, abgelegt hatte sie in an einer anderen Stelle. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Wie die Täter in das Wohnhaus gelangen konnten ist noch nicht bekannt.

Unbekannter Mann versucht Fahrrad zu stehlen

Alsfeld - Aus einem Fahrradgeschäft am Ludwigsplatz versuchte ein bislang unbekannter Mann am Dienstagmorgen (25.6.), gegen 10.00 Uhr, ein Fahrrad zu stehlen. Er betrat den Verkaufsraum, nahm sich ein an der Reparaturannahme abgestelltes Fahrrad und fuhr mit diesem davon. Aufmerksame Mitarbeiter verfolgten ihn zu Fuß, sodass er kurz darauf vom Fahrrad stieg und zu Fuß davonlief. Er war etwa 180 Zentimeter groß, von kräftiger Figur und deutlichem Bauchansatz. Der Oberkörper war unbekleidet, ansonsten trug er Jeans und eine Basecap.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell