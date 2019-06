Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl einer Baumaschine

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 25.06.19, 22:00 Uhr auf den 26.06.19, 07:00 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Chemnitzer Straße in Neustadt eine Verputzermaschine durch unbekannte Täter entwendet. Der Zeitwert der Maschine beträgt ca. 3500 Euro. Zeugen, welche in der Nacht etwas Verdächtiges in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

