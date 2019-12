Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Randalierer richten hohen Schaden an

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. In der Nacht zu Donnerstag (05.12.2019) wurden in der Kampstraße innerhalb der Ortschaft Bramstedt drei Pkw und ein Wohnhaus von Unbekannten mutwillig beschädigt. Vor einem Haus schlugen der oder die Täter die Heckscheibe eines Audi Q5 mit einer vor Ort vorhandenen Gartenlampe ein. Ein Anwohner hörte gegen 1:25 Uhr entsprechenden Lärm, ordnete die Geräusche aber keiner Straftat zu. An einem weiteren Grundstück wurden an einem Saab und einem Daimler der C-Klasse ebenfalls Scheiben eingeschlagen und Außenspiegel beschädigt. Zudem wurde mit einem Stein eine Scheibe von einem Wohnhaus beschädigt. Hier nahm ein Anwohner gegen 3:30 Uhr ein lautes Geräusch wahr. Die Tatumstände auf beiden Grundstücken deuten auf reinen Vandalismus hin. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf zu melden (Tel.: 04706 / 9480).

