POL-CUX: Einbrecher aktiv - So schützen Sie sich vor Einbrechern

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Wurster Nordseeküste. Am vergangen Sonntag (08.12.2019) versuchten bisher unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 18 Uhr erfolglos, in ein Haus im Lilienweg in Nordholz zu gelangen, indem sie sich an der Terrassentür zu schaffen machten. Zudem wollten der oder die Täter einen auf dem Grundstück befindlichen Schuppen aufbrechen. Auch dieses Vorhaben misslang. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721-5730) zu wenden.

Einbrüche in der Wingst

Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zutritt in ein Doppelhaus in der Straße "Dobrock". In dem Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten vorgefundenen Schmuck. Auch die benachbarte Doppelhaushälfte wurde angegangen. Hier verschafften sich die Täter Zutritt durch ein Fenster. Die Tatzeit dürfte am vergangenen Samstag (07.12.2019) zwischen 11:45 Uhr und 21 Uhr liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) sowie zu auffälligen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771-6070) zu wenden.

Hund vertreibt Einbrecher

Geestland. Bereits am vergangenen Samstag (07.12.2019) verschafften sich bisher unbekannte Zutritt zu einem Grundstück an der Leher Landstraße in Langen. Sie brachen eine Haustür gewaltsam auf und gelangten so in das Wohnhaus. Nachdem sie vermutlich durch einen anwesenden Hund aufgeschreckt wurden, flüchteten die Täter aus dem Haus. Der Einbruch dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie zu auffälligen Fahrzeugen im Bereich der Langener Landstraße sowie dem Hinschweg machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (Tel.: 04743-9280) zu wenden.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor Einbrechern

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

