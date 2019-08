POL-PDMT: Oberneisen - Verkehrsunfall mit fünf beteiligten PKW.

Polizeidirektion Montabaur

Am 13.08.2019 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Oberneisen ein Verkehrsunfall bei welchem fünf PKW beteiligt waren. Die fünf Fahrzeuge befuhren hintereinander die Aarstraße. In Höhe der Hausnummer 4 wollte das vorderste Fahrzeug in den Hof einer dortigen Firma einfahren und musste aufgrund der Verkehrslage bis zum Stillstand bremsen. Die drei dahinterfahrenden Fahrzeuge bemerkten dies und bremsten entsprechend ab, der 27-jährige Fahrer des letzten PKW übersah jedoch die haltenden Fahrzeuge und fuhr, vermutlich fast ungebremst, auf diese auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die davorstehenden Fahrzeuge aufeinandergeschoben, so dass insgesamt vier der fünf PKW beschädigt wurden und ein Sachschaden von ca. 24.000EUR entstand. Des Weiteren wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle konnte nach ca. einer Stunde wieder freigegeben werden.

