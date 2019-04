Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinberg: Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen

Steinberg (SL-FL) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.04.19) ist das Toilettenhäuschen und die Einrichtung in der Klevelücke in Steinberg massiv beschädigt worden. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe ein und zerstörten das Waschbecken und die Toilette.

Die Polizeistation Steinbergkirche bitte um Hinweise zur Tat und den Tätern unter: 04632-8761680

