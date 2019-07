Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Einbruch festgenommen

Lahr (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Lahr gelang in der Nacht auf Dienstag nach einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Offenburger Straße die vorläufige Festnahme von drei Tatverdächtigen. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, gegen 1.40 Uhr aus dem Außenlager des Geschäfts versucht zu haben, diverse Bierkisten zu stehlen. Zwei der 16-Jährigen konnten noch am Tatort und ein weiterer im Zuge der Fahndung dingfest gemacht werden. Gegen das Trio wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

