Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wankum- Einbruch in Bauernhaus/ Täter entwenden u.a. drei Fernseher

Wachtendonk-Wankum (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Montag, 25. November 2019, in ein Bauernhaus am Alten Venloer Weg ein. Die Täter hebelten die rechtsseitig am Haus befindlichen Wohnzimmerfenster auf und durchwühlten diverse Räume. Sie entwendeten drei Fernseher, Schmuck und ein hochwertiges Mountainbike des Herstellers Scott. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

