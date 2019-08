Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Exhibitionist

Rheine (ots)

Im Bereich Dorenkamp hat sich in der Nacht zum Dienstag (06.08.2019) ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise gezeigt. Der Unbekannte hielt sich an der Sprickmannnstraße, zwischen der Talstraße und der Breite Straße auf. Dort entblößte er sich und zeigte sich einer Frau aus Rheine. Diese schrie ihn an, woraufhin der Mann sofort weglief. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem unbekannten Mann unter Telefon 05971/938-4215. Der Mann trug ein graues T-Shirt.

