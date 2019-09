Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall auf der Carl-vom-Hagen-Straße

Schwelm (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Carl-vom-Hagen-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 41-jähriger Ennepetaler fuhr mit seinem Lkw auf der Carl-vom-Hagen-Straße und wollte an der Kreuzung zur Talstraße nach rechts auf die Talstraße abbiegen. Er bemerkte nicht, dass der vor ihm fahrende Kia verkehrsbedingt anhielt und der Ennepetaler fuhr auf den Kia auf. Die 28-jährige Kia-Fahrerin aus Wuppertal blieb unverletzt, ihre 53 und 39-jährigen Beifahrerinnen wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 41-jährige Ennepetaler verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

