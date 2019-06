Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Eigentumsdelikte

Emsdetten, Mettingen, Rheine, Westerkappeln, Greven, Ibbenbüren, Ochtrup, Lengerich, Wettringen, Neuenkirchen,Tecklenburg (ots)

Ort: Emsdetten, Am Kompaniekamp (Kreuzung Engelnkamp/Sträterstraße) Zeit: Dienstag, 11.06.2019, 02.22 Uhr Drei männliche, dunkel gekleidete Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten aufhielten, liefen in Richtung Grünring und dann in Richtung Neuenkirchener Straße davon. Der Automat war erheblich beschädigt worden. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Mettingen-Schlickede, Windmühlenweg/Kapelle/Werkstatt Zeit: Mittwoch, 05.06.2019, 16.00 Uhr bis Sonntag, 09.06.2019, 16.30 Uhr An der Kapelle wurde ein Teil einer Buntglasscheibe beschädigt. Die Täter verschafften sich Zugang. Es wurde nichts entwendet. Zeit: Sonntag,, 09.06.2019, 16.30 Uhr bis Montag, 10.06.2019, 00.00 Uhr Unbekannte sind in die Werkstatt des Friedhofes eingebrochen. Mehrere Maschinen, zwei Benzinkanister und Getränke entwendet. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Rheine, Bevergerner Straße/Mehrfamilienhaus Zeit: Freitag, 07.06.2019, 14.00 Uhr Ein unbekannter Täter wollte in eine Wohnung einbrechen. Er wurde überrascht und flüchtete. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Lessingstraße, Doppelhaus Zeit: Samstag, 08.06.2019, 04.08 Uhr Unbekannte Täter machten sich mit einer Maschine am Türschloss einer Doppelhaushälfte zu schaffen. Die drei Unbekannten wurden bemerkt und flüchteten zu Fuß in Richtung Salzbergener Straße. Die Personen waren kräftig, etwa 170 cm groß und trugen schwarze Kapuzenpullover. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Westerkappeln, Johannes-Calvin-Straße, Einfamilienhaus Zeit: Sonntag, 09.06.2019, 10.45 Uhr bis 16.30 Uhr Terrassentür wurde aufgehebelt. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Geldbehältnis aufgebrochen, unbekannte Flüssigkeit versprüht. Uhren und ein Ipad erbeutet. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Rheine, Elter Straße 102, Container (Versuch) Zeit: Samstag, 08.06.2019, 12.00 Uhr bis Sonntag, 09.06.2019, 14.30 Uhr Versuch, den Bürocontainer gewaltsam zu öffnen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Salinenstraße, Zoo-Kiosk Zeit: Freitag, 07.06.2019, 18.00 Uhr bis Samstag, 08.06.2019, 08.45 Uhr Über ein Fenster in den Kiosk am Spielplatz eingestiegen. Getränke und ein Handy gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Greven, Bismarckstraße, K&K-Markt Zeit: Montag, 10.06.2019, 03.05 Uhr bis 03.22 Uhr Nach dem Aufbrechen einer Zugangstür entwendeten Diebe Tabakwaren aus den Geschäftsräumen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Ibbenbüren, Recker Straße, Firma Zeit: Freitag, 07.06.2019, 17.55 Uhr bis Samstag, 08.06.2019, 09.45 Uhr Unbekannte brachen in die Büros eines Unternehmens ein. Sie öffneten Geldbehältnisse. Durch den Aufbruch zahlreicher Türen entstanden deutliche Sachschäden. Aus den Firmenwagen wurden Werkzeugmaschinen entwendet. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ochtrup, Schützenstraße Zeit: Montag, 10.06.2019, 06.00 Uhr Unbekannte hebelten einen Süßigkeitenautomaten auf. Schaden etwa 500 Euro. Zwei Behälter mit Süßigkeiten entwendet. Behälter in der Nähe aufgefunden. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Rheine, Staelskottenweg Zeit: 07.06.2019 bis 08.06.2019, 07.30 Uhr Unbekannte Personen beschädigten die Blitzeranlage. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Emsdetten, Pottmeierweg Zeit: Freitag, 07.06.2019, 16.30 Uhr bis Dienstag, 11.06.2019, 06.15 Uhr Unbekannte brachen einen Fiat-Firmenwagen auf. Es wurden Arbeitsmaschinen im Wert von mehr als 2.000 Euro bestohlen (Nivelliergerät, Bohrmaschinen, Stemmhammer) Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Lengerich, Bahnhofstraße, Schule Zeit: Freitag, 07.06.2019, 11.00 Uhr bis Dienstag, 11.06.2019, 07.00 Uhr Unbekannte verschafften sich Zugang zur Schule und öffneten gewaltsam eine Innentür. Schränke und Schubladen aufgebrochen, vierstellige Sachschadenshöhe. Beute noch unklar. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Greven, Lindenstraße Zeit: Montag, 10.06.2019 bis Dienstagmorgen, 11.06.2019 Unbekannte beschädigten mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe der Schule. Es entstand ein ein Zentimeter großes Loch. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise unter 02571/928-4455.

Ort: Wettringen, Industrieweg Zeit: Montag, 10.06.2019, 14.00 Uhr bis Dienstag, 11.06.2019, 09.00 Uhr Unbekannte stiegen mit Hilfe einer Leiter ins Gebäude ein. Es wurde eine Geldkassette gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Greven, Martinistraße Zeit: Samstag, 08.06.2019, 01.45 Uhr Unbekannte begaben sich in die Räume eines Geschäftes. Es wurden ein Fernsehgerät und ein Mobiltelefon gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Neuenkirchen, Gerstenkamp, Wohnhaus Zeit: Samstag, 08.06.2019, 01.30 Uhr bis 08.40 Uhr Unbekannte brachen in das Wohnhaus ein und fanden dabei Schlüssel für draußen geparkte Autos. Es wurden ein Mercedes 350 d (mit EL-Kennzeichen) und ein Audi A1 (ST-Kennzeichen) gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Tecklenburg, Wallen-Lienen 3, Vorgarten Zeit: 30.05.2019, 20.00 Uhr bis 31.05.2019, 10.00 Uhr Mindestens drei Personen oder ein Kran müssen für den Abtransport des Diebesgutes erforderlich gewesen sein. Es handelt sich um zwei Schiffsschrauben aus Bronze mit Durchmessern von 120 cm und einer Höhe von jeweils cirka 40 Zentimetern. Diese hatten viele Jahre dort gelegen. Das Gewicht beträgt 150 bzw. 200 Kilogramm. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des ungewöhnlichen Diebsgutes unter Telefon 05451/591-4315.

