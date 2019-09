Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel/Gevelsberg- Lkw Kontrollen im Rahmen der länderübergreifenden Aktion "Brummis im Blick"

Sprockhövel/Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag kontrollierte auch die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis gezielt den gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Transportleistungen durch Lkw haben immer mehr zugenommen und Unfälle, bei denen Lkw beteiligt sind, haben fast immer schwere Folgen. Grund dafür sind oft mangelnde Ladungssicherung und Übermüdung der Fahrer. Kontrolliert wurden in Sprockhövel an der Querspange und in Gevelsberg an der Hagener und Schwelmer Straße. Bis zur Mittagszeit wurden insgesamt 18 Lkw genauestens unter die Lupe genommen. Vier Verstöße gegen die Ladungssicherung wurden dabei festgestellt und 84 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Für die Polizei EN steht fest, wir werden auch in Zukunft den Schwerlastverkehr kontrollieren und konsequent gegen Verstöße vorgehen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell