Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugbrand auf A 27

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Geestland. Am Mittwochmorgen (11.12.2019) gegen 10:30 Uhr geriet ein BMW vermutlich aufgrund eines technischen Defektes auf der A 27, ca. einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Stotel, in Fahrtrichtung Walsrode, in Brand. Das durch einen 29-jährigen Bremerhavener genutzte Firmenauto konnte durch diesen noch auf den Seitenstreifen gefahren werden, wo es schließlich vollständig ausbrannte. Glücklicherweise konnten Fahrer und Beifahrer unverletzt das Fahrzeug verlassen. Für die Löscharbeiten wurde der Hauptfahrstreifen für die Dauer von ca. 1,5 Stunden gesperrt. Durch die Sperrung und Rauchentwicklung kam es zu leichten Beeinträchtigungen im Individualverkehr. Das völlig ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Durch den Brand wurde die Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen. Der hier entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

