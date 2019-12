Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinwirkug Unfall gebaut - Sachschaden von über 10.000 Euro

Mannheim (ots)

Ein unter Alkoholeinwirkung stehender 38-jähriger Renault-Fahrer verursachte am Dienstag kurz vor 19 Uhr in der Mannheimer Innenstadt einen Verkehrsunfall. Beim Abbiegen vom M- in die N-Quadrate missachtete er die Vorfahrt eines aus Ludwigshafen stammenden VW-Fahrers, so dass es zur Kollision kam. Bei der Unfallaufnahme wehte den Polizeibeamten eine Alkoholfahne entgegen und sie führten eine Überprüfung durch. Nach dem positiven Testergebnis wurde dem 38-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Er sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Mannheim entgegen.

