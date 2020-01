Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Klein Hehlen - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Sonntag (12.01.) brachen unbekannte Täter in drei Einfamilienhäuser in Klein Hehlen ein.

In der Straße "An den Wiesen" wurden in den Abendstunden, vermutlich zwischen 18.15 und 21.00 Uhr gleich zwei Häuser angegangen, währen die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang über die Terrassentüren, durchsuchten die Räume und entwendeten aus einem der Häuser Schmuck im Wert eines dreistelligen Betrags.

Eine weitere Tat ereignete sich in der nah gelegenen Schubertstraße zwischen 14.00 und 19.00 Uhr. Hier drangen die Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster in ein Reihenhaus ein. Nach Durchsuchung der Räume verließen die Täter das Haus. Ob sie Diebesgut mitnahmen, ist bisher nicht bekannt.

Es entstand jeweils Sachschaden in drei bis vierstelliger Höhe.

Zeugen, denen am Sonntagnachmittag bzw. in den Abendstunden Verdächtiges in Tatortnähe aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter Telefon 05141/277-215 zu melden.

