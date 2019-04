Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rettungsgasse auf der Autobahn nicht gebildet - Polizei legt Anzeigen vor

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, den 25.4.2019, gegen 14.50h, kam es auf der Autobahn A6 in Richtung Mannheim in Höhe der Abfahrt KL-West zu einem Verkehrsunfall. Die Anfahrt der Streife der Autobahnpolizei wurde erheblich erschwert, da die Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Rettungsgasse nicht bildeten. Es werden 11 Anzeigen vorgelegt. Die Fahrer haben mit Geldbußen in Höhe von mindestens 200.-- EUR zu rechnen./Se.

