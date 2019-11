Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Brand auf Rastplatz

Salzbergen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf dem A30-Parkplatz Emstal-Nord zum Brand eines Opel Astra gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen 19.46 Uhr war eine Motorabdeckung in Brand geraten. Die Feuerwehr Salzbergen konnte ein Ausbreiten der Flammen über den Motorraum hinaus verhindern. Am Auto entstand dennoch Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell