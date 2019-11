Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Sachbeschädigungen auf Schulhof

Sögel (ots)

In der Zeit vom 25.Oktober bis zum 28.Oktober beschädigten bislang unbekannte Täter in der Schlauenallee am dortigen Gymnasium auf dem Schulhof mehrere Zäune sowie eine Buchenhecke. Zudem wurde der Buschstabe "G" eines dort angebrachten Schriftzuges entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sögel (Tel.05952/93450) entgegen./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell