Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht (21.01.2020)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden von rund 12.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr in der Max-Planck-Straße ereignet hat. Ein 21-jähriger Lkw-Fahrer, der mit seinem Gespann ein Möbelhaus belieferte, beschädigte beim Rangieren einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Der Lkw-Fahrer konnte an der ermittelten nächsten Ablagestelle von Beamten angetroffen werden. Dort beteuerte er den Unfall nicht bemerkt zu haben.

