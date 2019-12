Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter schwerer Raub in Horst - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Ein Ehepaar aus Horst ist am Freitagmorgen, 6. Dezember 2019, Opfer eines versuchten Raubes unter Vorhalt einer Schreckschusspistole geworden. Gegen 10.30 Uhr schellte es an der Wohnungstür des Ehepaares an der Straße Grenzwinkel. Die 80-jährige Gelsenkirchenerin öffnete die Tür und eine unbekannte Frau, mit einem Schal im Gesicht, bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Der 78-jährige Ehemann kam seiner Frau zur Hilfe und gemeinsam konnten sie der Unbekannten die Waffe entreißen. Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher. Die Täterin flüchtete mit einem weißen Damenfahrrad, an dessen Lenker eine kleine Deutschlandfahne hing, in Richtung Karnaper Straße. Die Flüchtige soll circa 40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein. Sie hat eine korpulente Statur, auffällig helle Haut und kurze, mittelblonde/graue Haare. Zum Tatzeitpunkt war sie mit einem schwarzen Steppmantel bekleidet, an dessen Kapuze sich ein heller Fellansatz befand. Weiterhin trug die Täterin eine dunkle Hose und einen schwarzen Schal. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Frau und/oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8240 (Kriminalwache), -2160 (Leitstelle) oder -8110 (KK21).

