Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz wegen Bedrohung nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 5. Dezember 2019, hat ein 33-jähriger Autofahrer in Gelsenkirchen-Ückendorf den beteiligten Lkw-Fahrer bedroht. Die beiden Fahrzeuge waren gegen 7.15 Uhr am Junkerweg zusammengestoßen, nachdem der 33-Jährige den Lkw überholt hatte. Anschließend stieg der Gelsenkirchener aus seinem Auto, bedrohte den 42-jährigen Lkw-Fahrer und trat gegen dessen Zugmaschine. Der Lkw-Fahrer alarmierte daraufhin die Polizei, die den Führerschein des Autofahrers beschlagnahmte und gegen ihn ein Strafverfahren einleitete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

