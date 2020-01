Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Geldspielautomaten aufgebrochen (21.01.-22.01.2020)

Sulz am Neckar (ots)

In eine Gaststätte drangen unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein und hebelten im Inneren zwei Geldspielautomaten auf. Wieviel Geld die Unbekannten erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, zu wenden.

