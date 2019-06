Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474/ Zwei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Coesfeld (ots)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz nach einem Unfall auf der B474 bei Coesfeld-Lette am Donnerstag (6. Juni) um 11.35 Uhr. Eine Steinfurterin (62) fuhr mit ihrem Mercedes Vito von Rorup kommend auf der K48, wollte die Bundesstraße überqueren und übersah offenbar den Opel Zafira einer Lüdinghauserin (79). Die Frauen zogen sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden.

