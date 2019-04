Polizei Münster

POL-MS: Pkws werden zum Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Samstagmittag (6.4. 13:15) brachen Unbekannte auf der Frauenburgstraße in einen Ford-Kleintransporter ein. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Wagens. Die Diebe entwendeten ein Portmonee mit Bargeld, eine Scheckkarte und Dokumente.

Bereits am Freitagabend (5.4. 18:30 Uhr bis 5.4. 23:10 Uhr) schlugen Unbekannte die Scheibe eines VW Polo am Dingbängerweg ein. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Hotels abgestellt. Die Unbekannten entwendeten einen Koffer, eine Brotdose, ein Etui und diverse Unterlagen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Milan Stolte

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell