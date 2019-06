Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt

Lenkräder aus zwei BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen schlugen Diebe in der Nacht zum Donnerstag im Innenstadtbereich von Dülmen zu. Im Zeitraum von Mittwoch, 21.15 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, schlugen die Diebe die Seitenscheibe eines 6er BMW ein der auf der Domänenrat-Kreuz-Straße geparkt war. Aus dem Auto stahlen sie das Lenkrad, ein festeingebautes Navigationssystem sowie das Head-Up-Display. Auf der Marktstraße brachen sie mit der gleichen Begehungsweise im Zeitraum von 19.00 bis 08.20 Uhr einen 5er BMW auf. Aus diesem BMW stahlen sie das Multifunktionslenkrad. Zeugen in diesem Zusammenhang werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

