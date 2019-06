POL-COE: Düsseldorf, Dülmen/ Gestohlener Bagger sichergestellt

Polizei Coesfeld

Die Düsseldorfer Polizei hat einen Bagger sichergestellt, der am 25. April in Dülmen (Gausepatt) gestohlen worden war. Bei einer Durchsuchungsaktion auf einem Schaustellergelände an der Oberhausener Straße in Düsseldorf-Rath wurde der Bagger entdeckt. Noch ist unklar, wer die Arbeitsmaschine entwendete und/oder in der Zwischenzeit nutze. Daher sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat beobachtet, wie und von wem der weiß-graue Bagger (Modell: Terex TC 125) nach dem 25. April bewegt und/oder auf dem Gelände an der Oberhausener Straße in Düsseldorf abgestellt wurde? Hinweise: Kriminalkommissariat 34 in Düsseldorf, Tel. 0211/8700 oder Polizei in Dülmen, 02594/7930

Ursprungsmeldung: Dülmen, Gausepatt/ Raupenbagger gestohlen Unbekannte haben einen Raupenbagger (Wert: 70.000 Euro) am Gausepatt in Dülmen gestohlen. Tatzeitraum: zwischen dem 15. und 25. April. Donnerstagmorgen um 7 Uhr war der Diebstahl festgestellt worden. Der weiß-graue Bagger (Modell: Terex TC 125) stand vor dem ehemaligen Gigaparc. Wer den Diebstahl beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

