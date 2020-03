Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit auf Tankstellengelände an der Bergstraße

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegn 20.15 Uhr, pöbelte ein bislang unbekannter Mann einen 58-jährigen Marler auf einem Tankstellengelände an der Bergstraße an. Als der 58-Jährige in sein Auto stieg, trat der Unbekannte gegen das Auto und beschädigte es. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann dann mehrfach auf den 58-Jährigen einzuschlagen, verfehlte ihn jedoch. Es entstand ein Gerangel, bei dem der 58-Jährige stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Täter flüchtete dann zu Fuß in Richtung Marler Stern. Er war etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine grüne Basecap. Kurz zuvor war er in Begleitung einer Frau gesehen worden. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell