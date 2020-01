Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bislang unbekannte Täter habe im Laufe der vergangenen Woche (21.01.2020 bis 27.01.2020) in der Ontaroistraße mindestens elf Autos zerkratzt und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Der jüngste Fall ereignete sich dabei in der Nacht zum Sonntag. Die Täter zerkratzen offenbar mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines am Straßenrand geparkten Mitsubishis. An den anderen Fahrzeugen ließen sich ebenfalls Beschädigungen an den Motorhauben oder im Bereich der Türen feststellen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

