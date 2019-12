Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Raubstraftaten in Dortmund-Hombruch - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1515 In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28.12., kam es in Dortmund-Hombruch zu zwei Raubstraftaten kurz hintereinander. Die Polizei sucht Zeugen!

Gegen 3 Uhr morgen sprach der unbekannte Täter auf dem Parkplatz der Haltestelle Barop einen 28-jährigen Dortmunder an und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Dortmunder verneinte, stieß der Täter ihn zu Boden und bedrohte den 28-Jährigen mit einer Schusswaffe. Das Opfer händigte dem Täter daraufhin Bargeld aus, der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wird als circa 165-170 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare und sprach deutsch mit deutlich hörbarem Akzent.

Etwa eine halbe Stunde später kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Raub. An der Bahnhofstraße Ecke Am Hedreisch sprach ein Täter einen 20-jährigen Dortmunder an, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte ebenfalls Bargeld. Der Dortmunder händigte sein Bargeld aus. Der Täter flüchtete unerkannt.

Auch hier wird der Täter als circa 170 cm groß beschrieben. Zudem soll er schwarz gekleidet gewesen sein. An den Händen hatte er Handschuhe mit gelben Applikationen. Der Täter sprach ebenfalls Deutsch mit Akzent. Eine weitere Beschreibung ist bei der zweiten Tat aktuell nicht möglich.

Ob es sich um ein und denselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Nachfragen zu diesem Sachverhalt ab Montag, 30.12.2019, bei der hiesigen Pressestelle.

