Polizei Dortmund

POL-DO: 21-Jähriger fährt gegen Ampel und fünf Pkw - hoher Sachschaden im Klinikviertel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1512

Ein umgeknickter Ampelmast und sechs beschädigte Pkw - das ist die Unfallbilanz eines 21-jährigen Dortmunders, der in der Nacht zum 25. Dezember 2019 mit seinem Ford im Dortmunder Klinikviertel unterwegs war und bei Unfällen hohen Sachschaden anrichtete. Zeugen verständigten gegen 2.10 Uhr die Polizei.

Ergebnis der Ermittlungen am Unfallort: Der 21-Jährige muss mit seinem Pkw auf der Möllerstraße in Richtung Rheinische Straße gegen einen Mercedes, einen Ford, einen Renault und zwei Opel gefahren sein - nachdem er bereits in der Kleinen Beurhausstraße einen Unfall verursachte. Unfallspuren deuteten darauf hin, dass der Dortmunder dort gegen einen Ampelmast fuhr. Dieser wurde umgeknickt. Auf der Möllerstraße hinterließ der Fahrer ein großes Trümmerfeld.

Der leicht verletzte Mann konnte keinen Personalausweis und keinen gültigen Führerschein vorlegen. Auf der Polizeiwache bestätigte ein Atemalkoholtest, dass der 21-Jährige offenbar betrunken war. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

Der entstandene Sachschaden lag bei circa 43.500 Euro.

