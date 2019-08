Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Dachstuhlbrand im Ausflugslokal

Ratingen (ots)

Ratingen-Lintorf, Duisbuger Straße, 23.08.2019, 10:55 Uhr

Bereits auf der Anfahrt in Ratingen Mitte konnte die Feuerwehr einen Brand in einem Ausflugslokal an der Stadtgrenze zu Duisburg sehen. Um 10:55 Uhr wurde die Feuerewehr zu einem Dachstuhulbrand Duisburger Straße in Ratingen Lintorf gerufen. Sofort wurde die Berufsfeuerwehr Ratingen und die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Lintorf, alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl des Ausflugslokal. Insgesamt musste der Brand mit bis zu 5 Strahlrohren bekämpft werden. Zwei Drehleitern wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Schwiewrigkeiten bereitete der Feuerwehr Ratingen eine ausreichende Löschwasserversorgung. Ein Tanklöschfahrzeug mit 8.000 Litern Wasser musste für die Löschwasserversorgung aus Ratingen Mitte hinzualarmiert werden. Der Einsatz wurde durch die Standorte der Freiwilligen Feuerwehr Breitscheid und Hösel unterstützt. Während die Einsatzmaßnahmen laufen ist der Standort Löschzug Tiefenbroich die Hauptfeuer- und Rettungswache besetzt. Die Einsatzmaßnahmen dauern noch an. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Folgemeldung in Kürze

