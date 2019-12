Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in eine Rettungswache - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1509 Bei einem Einbruch in die Umkleidekabinen einer Rettungswache in der Dortmunder Innenstadt haben unbekannte Täter mehrere Bekleidungsstücke entwendet.

Keinen Respekt vor den Rettungskräften, die an Weihnachten ihren Dienst versehen. So könnte man die Tat beschreiben, bei der unbekannte Täter zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr morgens am ersten Weihnachtstag (25.12) in die Umkleide der Rettungswache an der Ruhrallee einbrachen und diverse Gegenstände, insbesondere Bekleidung, entwendeten.

Der Umkleidecontainer befindet sich im hinteren Bereich des Gebäudekomplexes Ruhrallee 90. Ein Rettungssanitäter stellte den Einbruch kurz vor 6 Uhr beim Schichtwechsel fest. Alle Spinde wurden von den Tätern geöffnet und durchsucht. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen! Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Auskunft zu diesem Sachverhalt erteilt die Pressestelle ab Freitag, 27.12, zu den bekannten Geschäftszeiten.

