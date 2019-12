Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der Marsbruchstraße mit drei Verletzten Personen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1508 Bei einem Verkehrsunfall auf der Marsbruchstraße an Heiligabend 824.12.) wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 85-jähriger Bochumer fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Schürbankstraße in westliche Richtung. An der Einmündung Marsbruchstraße wollte er links abbiegen. Dabei übersah er augenscheinlich das vorfahrtberechtigte Auto einer 24-jährigen Dortmunderin, die zuvor auf der Marsbruchstraße in Richtung Norden unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 85-Jährige und die 24-Jährige sowie ihre 72-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden betrug circa 10000 Euro.

