Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der K4229 zu einem schweren Verkehrsunfall als eine 76 Jahre alte Opel-Fahrerin um 15:40 Uhr in die Dr.-Werner-Freyberg-Straße nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen 62-Jährigen auf der Kreisstraße, der mit seinem Opel-Corsa in Richtung Hemsbach fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Frontalzusammenstoß Totalschaden, der sich auf insgesamt mehr als 10.000 Euro beläuft. Die Unfallverursacherin, sowie der 62-Jährige wurden glücklicherweise nur leicht verletzt - kamen zu weiteren Begutachtung aber in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die Straße für 1,5 Stunden gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es allerdings nicht.

