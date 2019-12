Polizei Dortmund

POL-DO: Supermarkt in Lünen überfallen - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1506

Zwei Männer haben am späten Freitagabend (20. Dezember) eine Supermarktfiliale in der Viktoriastraße in Lünen überfallen. Beide flüchteten ohne Beute - einer wurde wenig später festgenommen.

Demnach bedrohte gegen 21 Uhr einer der Männer die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Ein zweiter Verdächtiger kam hinzu und verlieh der Forderung mit einer Eisenstange Nachdruck. In beiden Fällen blieb die Angestellte standhaft. Einer weiteren Mitarbeiterin gelang es zudem, zeitnah die Polizei zu alarmieren. Als diese wenig später eintraf, verließen die Männer soeben den Supermarkt. Das Duo flüchtete zu Fuß in Richtung der angrenzenden Gleise, die Beamten eilten hinterher. Dabei konnten sie einen 21-jährigen Dortmunder festnehmen. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Während der Fahndungsmaßnahme setzte die Polizei zudem einen Hubschrauber und einen Diensthund ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell