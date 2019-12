Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw stößt in Dortmund mit Mäusebussard zusammen - Autobahnpolizei bringt verletzten Raubvogel zur Pflegestation

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1503

Bei einem Unfall mit einem Pkw auf der Brackeler Straße in Dortmund erlitt ein Mäusebussard am Samstag (21.12.2019) einen Flügelbruch. Gegen 12 Uhr erfasste ein Pkw den Raubvogel in Fahrtrichtung Borsigplatz. Der am linken Flügel verletzte Mäusebussard konnte nicht mehr fliegen.

Ein zur Unfallaufnahme eingesetztes Streifenteam der Autobahnpolizei konnte den Vogel in der Nähe des Freibads Stockheide aufnehmen. Er wurde zur Vogelpflegestation des Naturschutzbundes gebracht. Dort wird der Mäusebussard so lange versorgt, bis er wieder - hoffentlich unfallfrei - auf Jagd gehen kann.

