POL-DO: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Linienbus

Dortmund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines Linienbusses kam es am 21.12.2019 auf der Leni-Rommel-Straße in Dortmund.

Nach Angaben aller Beteiligten befuhr ein 25-jähriger Dortmunder gegen 15.50 Uhr zunächst die Bundesstraße 1 mit seinem PKW VW in Fahrtrichtung Unna. In Höhe der Abfahrt Dortmund-Aplerbeck/Asseln verließ er die B1 und hielt an der bevorrechtigten Leni-Rommel-Straße an.

Als er nach links abbog, stieß er mit einem in südlicher Richtung fahrenden Linienbus der Dortmunder Stadtwerke zusammen..

Durch den Aufprall und das vorherige Bremsmanöver stürzten drei Fahrgäste des Linienbusses, diese erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

