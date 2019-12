Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Vier Autofahrer standen unter Drogeneinfluss

Hövelhof (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat am Montag auf der Schloßstraße und auf der Bahnhofstraße in Hövelhof das Thema Alkohol und Drogen am Steuer in den Fokus genommen.

Dabei fielen vier Autofahrer im Alter von 51-, 21- sowie 38- und 23-Jahren auf, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Die Weiterfahrten wurden jeweils untersagt und zudem Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Hör- und die Sehfähigkeit sind deutlich eingeschränkt, die Koordination und die Reaktion nehmen ab. Gleichzeitig steigt die Gefahr, Risiken zu unterschätzen.

Laut Straßenverkehrsgesetz begeht eine Ordnungswidrigkeit, wer 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut hat. Gleiches gilt für Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen.

Darüber hinaus stellte die Polizei noch sechs Verstöße gegen die Ladungssicherung bei Kleintransportern sowie einen LKW mit technischen Mängeln fest. Zwei weitere Ordnungswidrigkeiten sprachen die Beamtinnen und Beamten wegen des Verstoßes gegen Lenk- und Ruhezeiten aus. Zwei Verkehrsteilnehmer schauten lieber auf ihr Handy statt auf den Straßenverkehr. Ihnen drohen ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

