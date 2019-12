Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzter Fußgänger hatte drei Haftbefehle offen

Paderborn (ots)

(mb) Ein bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall auf dem Frankfurter Weg schwerverletzter Fußgänger wurde mit drei Haftbefehlen gesucht.

Der 40-jährige Fußgänger wollte am Samstag gegen 19.00 Uhr den Frankfurter Weg überqueren. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr und lief gegen die Fahrertür eines fahrenden VW Golf. Er stürzte und zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte fest, dass gegen den 40-Jährigen drei Haftbefehle wegen Diebstahlsdelikten vorlagen. Der Schwerverletzte wurde bis Montagvormittag unter polizeilicher Bewachung im Krankenhaus behandelt und konnte dann dem Amtsgericht vorgeführt werden. Anschließend kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

