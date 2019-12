Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin auf Überweg angefahren

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Detmolder Straße ist am Sonntag eine Radfahrerin von einem Auto angefahren worden.

Gegen 10.00 Uhr fuhr ein 89-jähriger BMW-Fahrer auf der Augustdorfer Straße zur Detmolder Straße. Bei Grün bog er nach rechts in Richtung Stadtmitte ab. Zeitgleich bekam eine Radfahrerin Grün für den Fußgänger- und Radfahrerüberweg. Die 26-jährige fuhr in Richtung Steubenstraße los und wurde auf dem Überweg von dem Auto erfasst. Sie fiel auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Straße. Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte Radlerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

