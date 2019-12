Polizei Paderborn

POL-PB: Paketdienstfahrerin geriet ins Schleudern und verletzte sich

33178 Borchen (ots)

(ah) Freitag, 06.12.19, 12:10 Uhr, 33178 Borchen-Etteln, L 756 Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Die 28-jährige Paketdienstfahrerin befuhr die Landstraße L756 zwischen Alfen und Etteln mit ihrem Kleintransporter. In der Nähe von Etteln geriet sie auf nasser Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve in Schleudern, kollidierte mit einem Leuchtpfosten und kam mit der Fahrzeugfront im Graben zum Stehen. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie stationär verblieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

