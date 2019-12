POL-PB: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Polizei Paderborn

(mb) Bei der Kollision mit einemAuto auf dem Rippinger Weg hat eine Radfahrerin am Freitagmorgen schwere Verletzungen erlitten.

Ein 24-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer fuhr gegen 06.40 Uhr auf dem Rippinger Weg in Richtung Am Bahneinschnitt. Er nutzte die Buswendeschleife, um in Richtung Warburger Straße zurückzufahren. Beim Linksabbiegen aus der Busspur kam es zur Kollision mit einer 49-jährigen Radfahrerin, die in Richtung Am Bahneinschnitt fuhr. Die Radlerin wurde gegen die Frontscheibe des Autos geschleudert und schlug mit dem ungeschützten Kopf auf. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

